Эксперты назвали популярный продукт, который вскоре резко подешевеет

Информация о том, что продукты питания подешевеют, многим кажется нереалистичной. С начала войны тенденция очень обратная. Но так как сейчас сезон сбора урожая, то некоторые продукты будут в больших количествах, а значит, их цена может немного уменьшиться. У экспертов есть хорошие новости для любителей гречки. Эта крупа, которая в 2022 году успела стать драгоценной, наконец-то немного упадет в цене. В октябре прогнозируется ее подешевение примерно на 20%, так что это будет именно тот удачный период, когда нужно делать запасы.





В этом году гречки засеяли гораздо больше обычного

В этом году гречки посеяли очень много, а именно 120 гектаров по сравнению с прошлогодними 70. И крупа вроде бы неплохо уродила.



“Сейчас начинается массовая жатва гречихи. В сентябре она пройдет, и мы предполагаем, что в октябре будет резкое удешевление гречневой крупы. На 20%“, – рассказал Громовой.

Благодаря тому, что гречку посеяли в больших объемах, будет возможность полностью обеспечить все потребности населения и достаточно продать на экспорт. Учитывая, что из Украины выехало несколько миллионов человек, тем более, дефицита этой крупы, как и таких безумных цен на нее, больше не должно быть. Пока посеявшие гречку аграрии довольно неплохо смогут заработать, ведь она уродила. А вот те, кто высаживал кукурузу, подсолнечник и пшеницу остались в минусе из-за заблокированных портов.

Вскоре немного могут подешеветь овощи

Кроме гречки, в сентябре стоит ожидать подешевения картофеля, лука, свеклы, моркови, то есть всех овощей, урожай которых сейчас активно собирают. Однако здесь есть несколько нюансов. Если государство вернет акциз на горючее, то цены не снизятся, а даже наоборот. Фермерам придется больше тратить на обработку полей из-за существенного удорожания дизеля.