Плюс один вид допомоги для українців: хто та скільки коштів може отримати?

Від початку війни до базових виплат від держави долучилося ще й чимало міжнародних організацій. Вони виділяють мільйони гривень для допомоги українцям, які найбільше постраждали від війни. Переважно це внутрішньо переміщені особи, а ще багатодітні родини, люди з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї. Днями було анонсовано новий вид допомоги, яку виплачуватиме Естонська Рада по справах біженців і Запорізький благодійний Фонд “Єдність за майбутнє”. На допомогу претендує широка категорія громадян, але лише з певних областей.





Заявку на отримання допомоги можуть оформити мешканці десятьох областей

Подавати заявку можуть мешканці: Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Подавати заявку можуть всі охочі, але допомога прийде не всім. Спеціальна комісія враховуватиме матеріальне становище заявника, умови в яких він проживає, сім’ю та соціальний статус. Великі шанси отримати гроші мають пенсіонери, багатодітні родини, люди з хронічними недугами, мами, які самостійно виховують дітей. Годуючі мами, вагітні жінки, люди з інвалідністю. Тобто вразливі категорії населення, які не можуть повноцінно подбати про себе і влаштуватися на роботу.

Розмір допомоги буде 2200 на одну особу і виплачуватимуть її від одного до трьох місяців. Також, нещодавно було анонсовано й про іншу виплату, екстренну. Для військових, яким потрібна термінова операція чи лікування в результаті поранень на полі бою.

Щоб оформити допомогу потрібно зробити ряд простих дій

Для початку потрібно зателефонувати в контакт-центр за номером: 067-105 -28 -03 (з 09:00 до 19:00). Далі повідомте оператору власний ідентифікаційний код, дайте відповіді на запитання консультанта, далі потрібно буде заповнити онлайн заявку. Консультант скерує куди заходити, та як її заповнювати. Фінальний етап, це відправлення на вайбер (по номеру який скаже оператор), особисті дані паспорта та банківський рахунок в форматі IBAN. Заявки обробляють від 5 до 10 днів.