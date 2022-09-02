Плюс один вид помощи для украинцев: кто и сколько денег может получить?

От начала войны к базовым выплатам от государства присоединились еще и многие международные организации. Они выделяют миллионы гривен для помощи украинцам, наиболее пострадавшим от войны. Преимущественно это внутренне перемещенные лица, а также многодетные семьи, люди с инвалидностью, малоимущие семьи. На днях был анонсирован новый вид помощи, которую будет выплачивать Эстонский Совет по делам беженцев и Запорожский благотворительный Фонд “Единство за будущее”. На помощь претендует широкая категория людей, но только из определенных областей.





Заявку на получение пособия могут оформить жители десяти областей

Подавать заявку могут жители Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Подавать заявку могут все желающие, но помощь придет не всем. Специальная комиссия будет учитывать материальное положение заявителя, условия, в которых он проживает, семью и социальный статус.

Большие шансы получить деньги у пенсионеров, многодетных семей, людей с хроническими недугами, мам, которые самостоятельно воспитывают детей. Кормящие мамы, беременные женщины, люди с инвалидностью. То есть уязвимые категории населения, которые не могут полноценно позаботиться о себе и устроиться на работу.

Размер пособия будет 2200 на одного человека и выплачивать его будут от одного до трех месяцев. Также, недавно была анонсирована и другая выплата, экстренная. Для военных, которым необходима срочная операция или лечение в результате ранений на поле боя.

Чтобы оформить помощь нужно совершить ряд простых действий

Для начала нужно позвонить в контакт-центр по номеру: 067-105-28-03 (с 09:00 до 19:00). Далее сообщите оператору собственный идентификационный код, ответьте на вопросы консультанта, далее нужно будет заполнить онлайн заявку. Консультант направит куда заходить и как ее заполнять. Финальный этап – это отправка на вайбер (по номеру который скажет оператор), личные данные паспорта и банковский счет в формате IBAN. Заявки обрабатывают от 5 до 10 дней.