Клієнти ПриватБанку масово скаржаться на брак готівки в установі: що відбувається?

На шостий місяць війни в банках наче вже трішки внормувалася ситуація з валютою. Долари, принаймні за попереднім замовлення, можна зняти з власних валютних рахунків. Але, чомусь все це лише на словах, а на практиці клієнти стикаються з зовсім протилежним. Одразу кілька негативних коментарів про роботу ПриватБанку з’явилося на сайті Мінфіну. Українці скаржаться, що вони не можуть отримати ні долари зі своїх рахунків, а також не можуть отримати перекази із-за кордону, адже у відділеннях немає готівки. Попереднє замовлення чомусь теж не працює.





Скарги поступають з міст, де не йдуть бойові дії

Цілком логічно, що готівки може не буде у відділеннях, які працюють близько до фронту, чи в містах, на кшталт, Харкова і Миколаєва, які постійно піддаються обстрілам. Але, всі клієнти, які писали скарги, зауважували, що вони живуть у відносно спокійних містах, це Полтава, Черкаси Коростень, Кременчуг та інші.

“Вже два тижні ПриватБанк не видає моїх коштів у доларах США, які зараз на моїй картці… Щодня я замовляю валюту в різні відділення. Щоразу приходить відмова. Це відбувається у м. Полтава, де не йдуть бойові дії та готівку можна безпечно доставити“, – розповіла клієнтка.

“Замовлення було зроблено 19.08.22. Сьогодні 22.08.22 ніде валюти немає”, – скаржиться клієнт з Кременчуга.

Ще одна неприємна історія трапилася у місті Коростень. Там клієнт очікував на закордонний переказ у розмірі 400 доларів. В банку йому повідомили, що така сума буде в наявності, і узгодили час, коли її можна прийти і забрати. Коли клієнт прийшов грошей не було. Звісно, чоловік пішов додому ні з чим.

У банку відповідають всім однаково

В ПриватБанку стверджують, що проблема в недосконалій логістиці. Мовляв, наразі важко організувати безперебійну доставку валюти, і на неї великий попит. Саме тому, все так складається.