Експерти назвали популярний продукт, який незабаром різко подешевшає

Інформація про те, що якісь продукти харчування подешевшають, багатьом здається нереалістичною. Від початку війни тенденція дуже зворотня. Але так як зараз сезон збору врожаю, то деякі продукти будуть у великих кількостях, а відтак їх ціна може трохи зменшитись. Експерти мають гарні новини для любителів гречки. Ця крупа, яка у 2022 році встигла стати дорогоцінною, нарешті трохи впаде в ціні. В жовтні прогнозується її подешевшання приблизно на 20%, тож це буде саме той вдалий період, коли треба робити запаси.





Цьогоріч гречки засіяли набагато більше ніж зазвичай

Цього року гречки посіяли дуже багато, а саме 120 гектарів порівняно з минулорічними 70. І крупа наче непогано вродила.

“Зараз починаються масові жнива гречки. У вересні вони пройдуть, і ми припускаємо, що в жовтні буде різке здешевлення гречаної крупи. На 20%”, – розповів Громовий.

Завдяки тому, що гречку посіяли у великих обсягах, буде змога повністю забезпечити всі потреби населення і ще досить багато продати на експорт. Враховуючи, що з України виїхало кілька мільйонів людей, то тим паче, дефіциту цієї крупи, як і таких шалених цін на неї, більше не має бути. Наразі аграрії, які посіяли гречку, досить непогано зможуть заробити, адже вона вродила. А от ті, хто висаджував кукурудзу, соняшник та пшеницю залишилися в мінусі, через заблоковані порти.

Незабаром трохи можуть подешевшати овочі

Крім гречки, в вересні варто очікувати на подешевшання картоплі, цибулі, буряка, моркви, тобто всієї городини, врожай якої зараз активно збирають. Однак тут є кілька нюансів. Якщо держава поверне акциз на пальне, то ціни не зменшаться, а навіть навпаки. Фермерам доведеться більше коштів витрачати на обробку полів через суттєве подорожчання дизелю.