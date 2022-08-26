Психолог объяснила, почему женщин часто тянет не к тем мужчинам

Развод – это очень популярное явление. И каждый год количество разводов редко растет. Люди объясняют это тем, что они не сошлись по характеру. Мол, он не тот или она не такая. Хотя сначала все было прекрасно, а дальше что-то пошло не так. Чаще в своем выборе ошибаются именно женщины, они же и являются в большинстве случаев инициаторами разводов. Психологиня объяснила, почему так случается и почему женщины выбирают не тех партнеров, даже если разум упрямо говорит, что отношения с этим мужчиной это не самая лучшая идея.





Женщины много думают перед выбором

Психолог Ольга Маряж говорит, что чаще ее клиентки недовольны партнером, которого очень сознательно выбирали. Облик, статус, доход, манеры — все это они в первую очередь оценивали не обращая внимания на то, комфортно ли им рядом с этим мужчиной. И все те, кто выбрал партнера не совсем осознанно, с годами становятся все счастливее в браке.



Также многие программы и установки уходят с детства. Если брак или отношения по большой любви, то вполне уместной может стать поговорка “Любовь зла полюбишь и сами знаете кого”. Иногда если женщина росла в не совсем здоровой семье, где папа поднимал руку на маму, то к сожалению выбирает она такого же партнера. Дело в том, что девушки все равно любят своего папу, каким бы он ни был и подсознательно формируют для себя образ конкретного человека, в которого потом сильно могут влюбиться. Также “не в тех” часто влюбляются девушки, обделенные любовью в детстве. Они очень быстро привыкают к другим и терпят много неприемлемых вещей, только бы получать внимание и любовь, если ее можно так назвать.

А что, если влюбляешься в женатого?

Тут как будто сразу понятно, что он точно не тот. Психолог говорит, что часто это происходит с девушками, родители которых разведены и мама постоянно в поиске нового партнера для жизни.

“Есть сценарий, основанный на судьбах мамы, бабушки, прабабушки и всего женского рода. Если все женщины в роду страдали, как можно быть счастливой? Вот вам выбор. Происходит это совершенно безотчетно», – заявила специалист.

То есть женщина самостоятельно обрекает себя на душевные страдания, хоть и не специально.