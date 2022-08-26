Психолог пояснила, чому жінок часто тягне не до тих чоловіків

Розлучення — це дуже популярне явище. І щороку кількість розлучень різко зростає. Люди пояснюють це тим, що вони не зійшлися характером. Мовляв, він не той, або вона не така. Хоча на початках все було чудово, а далі щось пішло не так. Найчастіше у своєму виборі помиляються саме жінки, вони ж і є в більшості випадків ініціаторами розлучень. Психологиня пояснила, чому так трапляється і чому жінки обирають не тих партнерів, навіть якщо розум вперто говорить, що стосунки з цим чоловіком це не найкраща ідея.





Жінки багато думають перед вибором

Психолог Ольга Маряж говорить, що найчастіше її клієнтки незадоволені партнером, якого дуже свідомо вибирали. Зовнішність, статус, дохід, манери — все це вони першочергово оцінювали не звертаючи увагу на те, чи комфортно їм поруч з цим чоловіком. І всі ті, хто обрав партнера не зовсім свідомо, з роками стають все щасливішими в шлюбі.

Також багато програм та установок йде з дитинства. Якщо шлюб чи стосунки по великому коханню, то цілком доречною може стати приказка “Любов зла полюбиш і …самі знаєте кого”. Інколи, якщо жінка росла у не зовсім здоровій сім’ї, де тато піднімав руку на маму, то на жаль обирає вона такого ж партнера. Річ в тім, що дівчата все одно люблять свого тата, яким би він не був і підсвідомо формують для себе образ конкретної людини в яку потім сильно можуть закохатися. Також “не в тих” часто закохуються дівчата, які були обділені любов’ю в дитинстві. Вони дуже швидко звикають до інших і терплять багато неприйнятних речей, тільки б отримувати увагу і любов, якщо її можна так назвати.

А що, якщо закохуєшся в одруженого?

Тут наче одразу зрозуміло, що він точно “не той”. Психолог каже, що часто це трапляється з дівчатами, батьки яких розлучені і мама постійно в пошуку нового партнера для життя.

“Є сценарій, заснований на долях мами, бабусі, прабабусі та всього жіночого роду. Якщо всі жінки в роді страждали, як можна собі бути щасливою? Ось вам вибір. Відбувається це абсолютно несвідомо», – заявила фахівець.

Тобто жінка самостійно прирікає себе на душевні страждання, хоч і не спеціально.