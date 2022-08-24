У платежках за электричество скоро появится новая графа: будем ли платить больше

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере экономики и коммунальных услуг, приняла постановление №924. Оно предусматривает расширение прав потребителей, включая право на информацию.





Таким образом регулятор обязывает поставщика электричества включить в счета на оплату новую графу. В ней появится информация о начальных и конечных показателях счетчиков, на основании которых были произведена оплата за последний месяц.

В Национальной комиссии отмечается, что решение было принято с целью предоставить бытовым потребителям понятные и достоверные данные о начислении суммы оплаты за использованное электричество в том или ином месяце.

Также для потребителей электроустановки, у которых небольшая мощности (до 0,1 кВт) существенно упростили отношения по электрообеспечению. Теперь урегулирована организация коммерческого учета и определения объемов потребления без использования специальных средств измерительной техники (простыми словами, счетчиков).

А еще, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере экономики и коммунальных услуг, упростила процедуру смены поставщика электричества. Теперь потребитель имеет право на переход к новому поставщику всего за три рабочих дня. Раньше для перехода на нового поставщика электрической энергии нужно было ждать до 21 рабочего дня.

Напомним, что ранее украинцам сообщили, что до конца военного положения и полгода после него стоимость газа и отопления повышаться не будет.

В то же время по данным Государственной службы статистики коммунальные услуги для украинцев подорожали на 3,6%, если сравнивать июль 2022 года с аналогичным периодом 2021 года . Больше всего подорожали услуги, связанные с содержанием и ремонтом жилья, на 22,8%, а также услуги водоотвода и водоснабжения – на 15,9% и 12,8% соответственно. Также подорожали услуги с вывоза ТБО – на 5,9%, а горячая вода и отопление подорожали всего на 1,2%. Зато цены на электричество снизились на 7,4%.