Зняти квартиру стане ще дорожче: в яких містах України злетять ціни на оренду житла

Вартість оренди житла в Україні незабаром зросте. Ріст цін спровокує масове повернення українців у рідні міста та високий попит на нерухомість. Найбільший ціновий стрибок очікується у великих містах, зокрема Одесі та Києві. Натомість в західних регіонах ціни навпаки стабілізуються.





Такий прогноз щодо ринку зйомного житла дав голова української Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта. Він наголосив, що в Одесі та Києві оренда житла може підвищитися на 10-15%. Адже все більше біженців повертається з-за кордону. Переселенці ж своєю чергою активно переїздять до столиці.

Тим часом на заході України ситуація з цінами на орендоване житло стабілізується. Можливе навіть зниження цін. Хоча Піта вважає, що суттєвих змін у вартості очікувати не варто.

Що ж стосується купівлі-продажу нерухомості, тут ціни однозначно підуть на спад. На Заході вартість квартир ще до кінця 2022 року може зменшитися аж на 20%. А в східних регіонах взагалі очікується цінопад – нерухомість здешевіє майже на 30%.

Основними покупцями житла стануть переселенці, що мають певні заощадження. Вони й будуть створювати основний попит на нерухомість. Хоча загалом попит зараз не високий. Якщо вторинкою покупці ще цікавляться, то купувати квартиру одразу після здачі забудівником не поспішають.

Насправді купівлю квартир люди зараз вважають ризикованою. Адже ракетні обстріли агресора не припиняються і невідомо, куди ворожий снаряд може влучити завтра. Що ж стосується українців, чиї оселі були зруйновані, вони все ще чекають появи державних програм із придбання житла та іпотек на спеціальних умовах.

Нагадаємо, що у Миколаєві та Харкові, які щодня обстрілюють окупанти, кількість угод купівлі-продажу житла зменшилася у кілька разів. Ціни на квартири в Миколаєві впали на 30-40%, а у Харкові – щонайменше на 50%.