1200 гривень за 24 місяці стажу: пенсії перерахують заднім числом

Починаючи з червня, працюючі пенсіонери стануть свідками ретроактивного перерахунку пенсійних виплат. Це означає, що громадяни похилого віку отримають підвищену пенсію за три місяці – квітень, травень та червень. Однак у Пенсійному фонді попереджають, що підвищення може бути несуттєвим.

Олена Охріменко, директор департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України, пояснює, що розмір перерахованої пенсії залежить від двох факторів:

Страховий стаж – коефіцієнт цього фактору розраховується за певною формулою. Поточна заробітна плата працюючого пенсіонера.

Охріменко уточнила: “Для кожної людини це підвищення є індивідуальним. Вона може становити від 100 гривень до 1000-1200 гривень, залежно від заробітку за останні два роки”. Зарплата для перерахунку буде враховуватися з 1 липня 2000 року, тобто додатково буде включено два роки з останнього періоду перерахунку (з 1 березня 2021 року по 28 лютого 2023 року).

Вона підкреслила, що червневе коригування торкнеться пенсіонерів, які пропрацювали 24 місяці після призначення пенсії або її останнього перерахунку.

Вона також звернула увагу на випадок деяких пенсіонерів, які не отримували перерахунку протягом двох років, оскільки вони припинили працювати лише через кілька місяців після останнього перерахунку. Цим пенсіонерам також буде здійснено перерахунок пенсії, але він включатиме лише ті кілька місяців, які вони працювали.