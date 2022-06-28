Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Сегодня, 28 июня, убывающая Луна продолжает путешествие в знаке Близнецы. В этот день стоит задуматься о своем будущем — забытые дела давно запылились в долгом ящике. Настало время вспомнить о них и со всем разобраться.





♈ Овен

Овны заблудились в темноте своих мыслей и обросли страхами, что сильно тормозит их развитие. Куда делась свойственная вам задорность и страсть к приключениям? Возможно, эмоциональная встряска сможет вернуть вас на свое место. Обеспечьте ее себе, иначе рискуете не добиться своего.

Космический совет: не стойте на одном месте, хватайтесь за возможности.

♉ Телец

Когда-то Тельцы были счастливы, но теперь в жизни началась темная полоса. Однако трудности – вовсе не повод ставить крест на себе. И в глубине души вы это понимаете. Тогда почему опущенные руки все еще болтаются? Помните — ваши мысли являются путеводителем к счастью.

Космический совет: прекратите жить прошлым и полюбите настоящее.

♊ Близнецы

В последнее время Близнецы перестали замечать положительное не только вокруг, но и в себе. Это стало поводом для вселенской печали, которая вторглась в их настроение и не хочет выходить. Конечно, всем людям необходимо немного погрустить, но если хандра затягивается, то это грозит депрессией, выбраться из которой сложнее с каждым днем.

Космический совет: пора прекращать выискивать в себе недостатки.

♋ Рак

Бедные Раки не хотят проходить сложный путь принятия себя и потому зарылись в кокон жалости к себе. Однако это не помогло, а лишь усугубило проблему. Представителям этого знака зодиака стоит поверить в свои силы и четко определить, что именно необходимо для счастья.

Космический совет: не стоит закрываться в себе, поборите свои комплексы.

♌ Лев

У всех однажды наступает момент, когда все вокруг становится скучным и тоскливым. Однако сделать резкий поворот в своей жизни решается далеко не каждый. Особенно много проблем с этим у Львов, которые хоть и горячи по своей натуре, но боятся отказываться от привычной стабильности.

Космический совет: никогда не поздно начать новую жизнь.

♍ Девы

Никто не поймет ту романтику и сказочность, которая царит в жизни у Дев. Звезды советуют им ловить страстный порыв и не отвлекаться на житейские проблемы. Однако иногда влюбленное сердце сковывает страх, что всему придет конец. Не стоит бояться, просто получайте удовольствие.

Космический совет: впустите любовь в свои сердца и не бойтесь романтических приключений.

♎ Весы

Людям свойственны лукавство и лицемерие, что, к сожалению, нередко проявляется при общении с близкими. Никому не хочется верить, что оказавшийся в спине нож стал следствием проделки самого дорогого человека. Однако ситуация Весов может стать именно такой. Хорошо изучите поведение людей вокруг, пока не стало слишком поздно.

Космический совет: присмотритесь к своему окружению, вокруг вас поселился обман.

♏ Скорпион

Скорпионам уже давно нужно сменить обстановку. Переезд, новая работы или даже крупные покупки — отлично подойдут для этого. Представители этого знака зодиака чувствуют, что жизнь потускнела, а дни перестали отличаться друг от друга. Если в ближайшее время не предпринять существенных мер, есть риск навсегда погрязнуть в серой повседневности.

Космический совет: нельзя бояться перемен, иначе упустите момент славы.

♐ Стрелец

Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Эта пословица идеально подходит под нынешнюю ситуацию Стрельцов. Они взяли на себя слишком много работы и поняли, что сил практически не осталось. В этой ситуации нельзя паниковать, просто постарайтесь не распыляться в следующий раз.

Космический совет: научитесь правильно оценивать свои возможности.

♑ Козерог

Карьера — это замечательно, но как насчет других сфер жизни? Пытаясь добиться повышения и улучшить материальное положение Козероги совсем позабыли о самом главном — это друзья, родные и семья, которые соскучились по их ласковым объятьям. Постарайтесь уделить время тем, кто по-настоящему этого ждет.

Космический совет: всегда помните о своих близких, они нуждаются в вас

♒ Водолей

Раз за разом Водолеев настигали неудачи, что сильно пошатнуло их психику и веру в себя. Однако не стоит воспринимать это как конец жизни. Нужно отнестись к ошибкам, как к опыту, благодаря которому вы растете и развиваетесь. Если в голове засела какая-то идея, то непременно нужно сделать все для ее исполнения, чего бы вам это не стоило.

Космический совет: хватит критиковать себя, не бойтесь ошибаться.

♊ Рыбы

Работа, работа и еще раз работа. Вам самим не надоело, Рыбы? От того, что у вас будет много денег — ваше эмоциональное состояние не улучшится. Ведь именно из-за пустоты в душе вы так ударились в другие дела. Что если попробовать забыть о рабочих буднях за чашечкой кофе с любимыми друзьями?

Космический совет: позвольте себе отдохнуть, пора взять отпуск.