У платіжках за електрику скоро з’явиться нова графа: чи платитимемо більше

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері економіки та комунальних послуг, ухвалила постанову №924. Вона передбачає розширення прав споживачів, включаючи право на інформацію.





Таким чином, регулятор зобов’язує постачальника електрики включити в рахунки на оплату нову графу. У ній з’явиться інформація про початкові та кінцеві показники лічильників, на підставі яких буде здійснюватися оплата електропостачання за останній місяць.

У Національній комісії наголошується, що рішення було ухвалено з метою надати побутовим споживачам зрозумілі та достовірні дані про нарахування суми оплати за використану електрику у тому чи іншому місяці.

Також для споживачів електроустановки, у яких невелика потужність (до 0,1 кВт) суттєво спростила відносини з електрозабезпечення. Наразі врегульовано організацію комерційного обліку та визначення обсягів споживання без використання спеціальних засобів вимірювальної техніки (простими словами, лічильників).

А ще Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері економіки та комунальних послуг, спростила процедуру зміни постачальника електрики. Тепер споживач має право на перехід до нового постачальника всього за три робочі дні. Раніше для переходу на нового постачальника електричної енергії слід було чекати до 21 робочого дня.

Нагадаємо, що раніше українцям повідомили, що до кінця воєнного стану та пів року після нього, вартість газу та опалення не підвищуватиметься. Водночас за даними Державної служби статистики, комунальні послуги для українців подорожчали на 3,6%, якщо порівнювати липень 2022 року з аналогічним періодом 2021 року. Найбільше подорожчали послуги, пов’язані із утриманням та ремонтом житла, на 22,8%, послуги водовідведення та водопостачання – на 15,9% та 12,8% відповідно. Також подорожчали послуги з вивезення ТПВ – на 5,9%, а гаряча вода та опалення подорожчали лише на 1,2%. Проте ціни на електрику знизилися на 7,4%.