В Украине некоторым пенсионерам могут существенно повысить выплаты: кому повезет

В Украине в скором времени могут внедриться новая система повышения пенсионных выплат. Увеличивать доходы пенсионеров будут на средства меценатов. Подробнее о нововведениях рассказала Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.





Привлечение посторонних средств для увеличения пенсионных выплат для Украины является принципиально новым подходом. Улучшить благосостояние пенсионеров авторы соответствующего законопроекта собираются с участием меценатов, добровольно предоставляющих средства на увеличение выплат конкретному пенсионеру. То есть люди, готовые поддержать пожилых людей с небольшими пенсиями, смогут адресно отправлять деньги на увеличение его ежемесячного дохода.

Жолнович надеется, что данную инициативу поддержат в Раде и уже в ближайшее время претворят в жизнь. Сейчас законопроект находится на этапе обязательного рассмотрения парламентскими комитетами.

Ранее министерша также сообщила, что несмотря на войну в стране повышение соцвыплат и прожиточного минимума состоится по графику. Вероятность своевременного выполнения плана подвышек чиновница оценила в 90%. В частности, в нем предполагается:

повышение прожиточного минимума на 3,2% (в декабре текущего года);

перерасчет в соответствии с новым прожиточным минимумом всех связанных с ним соцвыплат;

повышение на 300 грн пенсионных выплат гражданам пожилого возраста старше 70 лет (в октябре);

установление минимальной пенсии для пенсионеров старше 70 лет с полным трудовым стажем на сумму 3000 грн.

Жолнович заверила, что никакого пересмотра запланированных повышений выплат и уменьшения их количества пока не планируется. Власти сделают все возможное, чтобы все перечисленные изменения все же произошли. Ведь пенсионеры и представители других социально незащищенных слоев населения сейчас нуждаются в поддержке больше, чем когда-либо.

К тому же, изменение плана повышения выплат – процедура непростая. Для начала нужно внести правки в бюджет и некоторые нормативные акты. А об этом сейчас и речи не идет.