Кабмин запретил продажу товаров с этикетками без украинского языка: что исчезнет с полок

От импортеров продуктов питания в Украине снова будут требовать обязательную маркировку государственным языком. Такое постановление Кабинета министров отменит предыдущую норму, которая позволяла на время действия военного положения продавать продукты питания с маркировкой другим языком — не украинским.





Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики. В ведомстве отмечают, что решение было принято на основании двух причин:

обращения отраслевых объединений производителей пищевой продукции;

с целью обеспечения “высокого уровня защиты здоровья граждан и удовлетворения их социальных и экономических интересов”.

Также в министерстве добавили, что сейчас украинске предприятия в состоянии полностью обеспечить украинских потребителей качественными и безопасными продуктами питания. К тому же с соблюдением требований пищевого законодательства.

В то же время отмечается, что пищевые продукты, ввезенные в Украину от 9 марта до 1 декабря 2022 года, у которых есть маркировка только на иностранном языке, смогут быть в продаже. Но конечно, только до окончания срока годности.

В первые дни полномасштабной войны, развязанной россией, власти Украины приняли решение не указывать информацию на украинском языке. Новое правило распространялось на операторов рыночных продуктов, которые в результате боевых действий не могли обеспечить наличие перевода. При этом такие продукты должны быть сопровождаться документацией на украинском языке, а эти данные должны были предоставляться потребителям по их требованию.

При этом такое разрешение распространялось и на импортеров кормов. Но о его отмене пока нет никакой информации.

Ранее стало известно, что в июле 2022 года инфляция в Украине выросла на 22,2%, по сравнению с июнем 2022 года. Это стало причиной достаточно серьезного повышения цен на продовольственные товары и услуги. В первую очередь речь идет об овощах, они выросли в цене на 101,6% по сравнению с прошлым годом. В то же время коммунальные услуги подорожали всего на 3,6%