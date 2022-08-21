В Україні можуть провести пенсійну реформу: виплати всіх громадян зрівняють

Глава Міністерства соціальної політики Оксана Долнович заявила, що держава може запровадити новий формат накопичувальних пенсій у 2024 році.





Міністр зазначає, що цього очікують у 2024 році, але лише за умови, що війна закінчиться вже наступного року.

Накопичувальна пенсія у такому вигляді, як вона є зараз, не може забезпечити українцям гідну старість. Але при цьому дозволяє поступово запускати відповідні процеси. З великою ймовірністю, українцям варто очікувати на нову пенсійну реформу, інакше пенсіонери опиняться за межею бідності. Ситуація стане набагато гіршою, ніж була до повномасштабного вторгнення російської федерації.

Наразі триває багато обговорень щодо зміни системи накопичувальної пенсії. На підставі статті 10 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, особа, яка має право на отримання одразу кількох видів пенсій (за віком, за інвалідністю або у зв’язку із втратою годувальника), може претендувати лише на один вид виплат. Особа обирає виплату, якою передбачено найбільшу суму.

Пенсії всім громадян можуть зрівняти всім із мінімальною різницею. Це особливо актуально у разі, якщо війна затягнеться. Водночас, таке рішення ще не ухвалене урядом.

Насправді питання розміру пенсій є дуже актуальним для мільйонів українців. У той час, як курс долара збільшився майже до 40 гривень за долар (офіційний курс на рівні 36,6 гривні за долар), доходи пенсіонерів суттєво знизилися. А враховуючи постійне зростання цін, держава просто зобов’язана вжити заходів щодо покращення рівня життя українських пенсіонерів.