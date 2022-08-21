Кабмін заборонив продаж товарів з етикетками без української мови: що зникне з полиць

Від імпортерів продуктів харчування в Україні знову вимагатимуть обов’язкового маркування державною мовою. Така постанова Кабінету міністрів скасує попередню норму, яка дозволяла на час дії воєнного стану продавати продукти харчування з маркуванням іншою мовою — не українською.





Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики. У відомстві зазначають, що рішення було ухвалено на підставі двох причин:

звернення галузевих об’єднань виробників харчової продукції;

з метою забезпечення “високого рівня захисту здоров’я громадян та задоволення їх соціальних та економічних інтересів”.

Також у міністерстві додали, що зараз українські підприємства спроможні повністю забезпечити українських споживачів якісними та безпечними продуктами харчування. До того ж із дотриманням вимог харчового законодавства.

Водночас наголошується, що харчові продукти, ввезені в Україну від 9 березня до 1 грудня 2022 року, які мають маркування лише іноземною мовою, зможуть бути у продажу. Але, звісно, ​​лише до закінчення терміну придатності.

У перші дні повномасштабної війни, розв’язаної росією, влада України прийняла рішення не вказувати інформацію українською мовою. Нове правило поширювалося на операторів ринкових продуктів, які в результаті бойових дій не могли забезпечити переклад. При цьому такі продукти повинні супроводжуватися документацією українською мовою, а ці дані повинні були надаватися споживачам на їхню вимогу.

Такий дозвіл поширювався і на імпортерів кормів. Але про його скасування поки що немає жодної інформації.

Раніше стало відомо, що у липні 2022 року інфляція в Україні зросла на 22,2%, порівняно з червнем 2022 року. Це спричинило досить серйозне підвищення цін на продовольчі товари та послуги. Насамперед йдеться про овочі, вони зросли у ціні на 101,6% порівняно з минулим роком. Водночас комунальні послуги подорожчали лише на 3,6%.