Пик боевых действий или начало мирных переговоров: что будет с Украиной осенью по мнению астрологов

Боевые действия в Украине скоро начнут стихать. Осенью Киев и Москва снова начнут мирные переговоры. Однако ход этих переговоров украинцам не понравится, а требования оккупантов будут вызывать у них только возмущение.





Об этом рассказала астрологиня Анна Карпеева. В своем прогнозе она подчеркнула, что диалог с оккупантами Украины может начать уже в сентябре. Но рассчитывать на скорый успех народу не стоит. Ведь Кремль начнет выдвигать требования, которые еще раз продемонстрируют невежество на самомнение россиян.

По словам Карпеевой, эти переговоры будут не из легких. Некоторые решения власти вызовут откровенное недовольство народа. В то же время судьбоносные переговоры с РФ могут совпасть с крайне неблагоприятным расположением планет, которое астрологи называют ретроградным Меркурием. Этот фактор еще больше усложнит рассмотрение некоторых вопросов и принятие важных решений.

Но при всем большинстве астрологов и экстрасенсов убеждены, что Украина одержит победу благодаря военному преимуществу. Переговоры с Россией станут возможны только благодаря эффективной работе ВСУ. Наши воины «прижмут» оккупантов, доведут их до отчаяния. Поэтому у них не останется иного выхода, чем умолять Украину о мире.

В частности, таролог и провидица Ольга Соломко считает, что благодаря военному превосходству Украина еще до конца текущего года вырвется из-под контроля оккупантов. Она прогнозирует освобождение всех захваченных врагом территорий осенью и начале зимы 2022 года. Хотя освобождение от оккупации, по ее мнению, еще не будет окончательной победой. Это знамение событие ждет нас только в 2023 году.

Соломка также отмечает, что победа Украины будет сложной и потребует больших усилий не только со стороны военных, но и от народа. К тому же мечтаемый мир будет стоить нам значительных человеческих и материальных потерь.