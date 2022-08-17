Йде біла смуга: наступні кілька днів принесуть зміни для трьох знаків Зодіаку

Період з 17 по 22 серпня буде вкрай сприятливим для трьох знаків Зодіаку. Астрологи кажуть, що в цей період відбуватиметься унікальний парад Планет і він матиме гарний вплив на життя Раків, Тельців та Стрільців. Ці троє справжні щасливчики. Комусь з них пощастить на роботі, комусь в особистому життя. Треті зірвуть справжній грошовий джек-пот. До чого готуватися вже цими вихідними, розповідаємо.





Телець

Деякі представники цього знаку матимуть шанс нарешті поїхати на відпочинок. Можливо це буде лише кілька днів, але ви точно зможете перезавантажитися та морально і фізично відпочити. Астрологи радять забути на цей період про роботу, а ще перед виходом з дому ретельно перевірити, чи все ви вимкнули з розеток і чи все надійно зачинили. Для тих Тельців, які вже були у відпустці наступні кілька днів навпаки, обіцяють бути дуже продуктивними. Ви отримаєте омріяний проєкт або пропозицію. Головне не ставте роботу на перше місце, інакше в сім’ї можуть з’явитися негаразди.

Рак

Раки теж мають можливість вирушити у приємну поїзду. Для них вона завершиться емоційним потрясінням та втратою душевної рівноваги, адже в дорозі Раки можуть серйозно захопитися особою протилежної статі. Ці стосунки не матимуть жодної перспективи, однак Раки згадають, що таке метелики в животі. Загалом, дні будуть насичені приємними подіями, душевними посиденьками та гарним настроєм. Єдине від чого застерігають фахівці, це безпека. Перед тим, як вирушити в дорогу перевірте інженерні комунікації в домі. Щось може вийти з ладу.

Стрілець

Стрільцям відпочинок не загрожує. Навпаки, вихідні супроводжуватимуться вирішенням робочих моментів. Ви можете отримати нарешті посаду, про яку довго мріяли. Не розслабляйтесь і ретельно перевіряйте всю документацію, адже від успіху до повного краху лише один крок.