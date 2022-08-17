Идет белая полоса: следующие несколько дней принесут изменения для трех знаков Зодиака

Период с 17 по 22 августа будет очень благоприятен для трех знаков Зодиака. Астрологи говорят, что в этот период будет проходить уникальный парад Планет и он будет иметь хорошее влияние на жизнь Раков, Тельцов и Стрельцов. Эти трое настоящие счастливчики. Кому-то из них повезет на работе, кому-то в личной жизни. Третьи сорвут настоящий денежный джек-пот. К чему готовиться уже в эти выходные, рассказываем.





Телец

Некоторые представители этого знака будут иметь шанс наконец-то уехать на отдых. Возможно, это будет всего несколько дней, но вы точно сможете перезагрузиться и морально и физически отдохнуть. Астрологи советуют забыть на этот период о работе, а еще перед уходом из дома тщательно проверить, все ли вы выключили из розеток и все ли надежно закрыли. Для тех Тельцов, которые были в отпуске следующие несколько дней наоборот, обещают быть очень продуктивными. Вы получите желаемый проект или предложение. Главное не ставьте работу на первое место, иначе в семье могут возникнуть проблемы.

Рак

Раки тоже имеют возможность отправиться в приятную поездку. Для них она завершится эмоциональным потрясением и потерей душевного равновесия, ведь в пути Раки могут серьезно увлечься лицом противоположного пола. У этих отношений нет никакой перспективы, однако Раки вспомнят, что такое бабочки в животе. В общем, дни будут насыщены приятными событиями, душевными посиделками и хорошим настроением. Единственное, от чего предостерегают специалисты, это безопасность. Перед тем, как отправиться в путь, проверьте инженерные коммуникации в доме. Что-то может выйти из строя.

Стрелец

Стрельцам отдых не грозит. Напротив, выходные будут сопровождаться разрешением рабочих моментов. Вы можете получить наконец должность, о которой долго мечтали. Не расслабляйтесь и тщательно проверяйте всю документацию, ведь от успеха к полному краху всего один шаг.