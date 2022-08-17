Українцям назвали країни де можна перечекати ядерну війну

Останнім часом загроза ядерної катастрофи, як ніколи велика. Ядерною бомбою вже не один раз погрожував Путін, фігурувала вона й у недавньому загостренні між Китаєм та США. Та як кажуть науковці, переможців у цій війні не буде. Населення Землі скоротиться на п’ять мільярдів, тоді як зараз проживає близько восьми мільярдів. Постраждають всі країни, сильно постраждає клімат, кілька років буде зима з аномально низькими температурами. Такий собі льодяниковий період. Потім життя поступово почне відновлюватись. І лише три країни мають найвищі шанси постраждати найменше, чи то відновитися найшвидше. Саме там і залишиться тих 2 мільярди населення, які залишаться живими.





Мова про Аргентину, Австралію і Нову Зеландію

Таку теорію висловили науковці Ратгерського університету (США). Дослідники вважають, що якщо бомба впаде на мегаполіс, це спровокує багато вогняних бур. В великих містах є безліч підприємств, АЕС і ТАЕС. Атмосфера сильно засмітиться і запаси їжі та води катастрофічно зменшаться.



“У разі викиду в атмосферу понад 150 тераграм (більше 165 млн тонн) сажі, споживання зернових знизиться приблизно на 90% через три-чотири роки після апокаліпсису”, – йдеться в результатах дослідження, які опублікували в журналі Nature Food.

Водночас лише Аргентина, Австралія та Нова Зеландія зможуть з цим впоратися і прогодувати власне населення. Щоправда, ці країни потерпатимуть від сильного напливу біженців, особливо з країн Азії, де буде не бачений голод.

Не меншою проблемою є й вибух атомної електростанції

Крім ядерної бомби, залишається загроза ще й через регулярне бомбардування Запорізької атомної електростанції. Експерти кажуть, що в разі вибуху зона відчуження пролягатиме на 30 тисяч кілометрів, тобто у 10 разів більше ніж Чорнобиль. А от забруднене повітря поширюватиметься куди далі, і охопить площу, як три України, а то й більше.