Готовимся к сложной зиме: как выбрать надежный обогреватель

Зимой в Украине снизят температурный норматив в квартирах до 16 градусов по Цельсию. Это заявление уже спровоцировало рост спроса на электрические обогреватели. Но они могут быть опасными в старых домах, которые не рассчитаны на электрическое отопление. О том, как выбрать обогреватель и на что обратить внимание, читайте в нашем материале.





Керамические обогреватели

Плюсы:

не сжигают кислород;

нет внешней нагревательной панели, а значит, они безопасные;

компактные.

Минусы:

могут использоваться только как дополнительный обогрев.

Часто такие обогреватели выбирают для детской комнаты, поскольку они считаются безопасными. При этом, если ребенок зацепит обогреватель, есть вероятность, что он разобьется. Также он бесполезен в холодных комнатах.

Цены стартуют от 1599 гривен.

Масляные обогреватели

Плюсы:

не выжигают кислород;

легко поддаются транспортировке;

имеют защиту от пожаров.

Минусы:

тяжелые;

долго нагреваются;

не рекомендуются для использования в детской.

Такой обогреватель напоминает обычную батарею. Считать его на 100% безопасным не стоит, но он подходит для нагревания холодных комнат.

Стоимость стартует от 6200 гривен.

Инверторные кондиционеры

Плюсы:

высокий КПД;

поддерживают созданный микроклимат.

Минусы:

высокая стоимость;

сложный монтаж.

Такой кондиционер будет охлаждать помещение летом, то есть это универсальный вариант для комфорта в доме.

Стоимость начинается от 12 тысяч гривен.

Электрические конвекторы

Плюсы:

можно использовать как основное отопление;

небольшой вес;

легко монтировать.

Минусы:

сушит воздух, дополнительно понадобится увлажнитель воздуха.

Стоимость начинается от 1700 гривен.

Тепловентилятор

Плюсы:

дешевый;

простой в использовании;

относительно безопасный.

Минусы:

шумный;

не обогреет большое помещение.

Такой вариант подойдет только в качестве дополнительного источника тепла пока вы находитесь в комнате, но только при условии, что вам не мешает шум.

Цены стартуют от 700 гривен.

“UFO”

Плюсы:

эффективно использует электроэнергию;

хорошо обогревает комнату.

Минусы:

высокая цена;

внешний нагревающийся элемент, что может быть небезопасным.

Цены стартуют от 5500 гривен.

Инфракрасный обогреватель дает много тепла пока работает, после выключения помещение быстро остывает. Но за счет низкого расхода электричества и множества режимов работы он может работать круглосуточно.

Отметим, что обогреватели могут быть опасными, если проводка в доме не рассчитана на такую нагрузку. Поэтому настоятельно рекомендует пригласить электрика, чтобы проверить состояние проводки.