Готуємося до складної зими: як вибрати надійний обігрівач

Взимку в Україні знизять температурний норматив у квартирах до 16 градусів за Цельсієм. Ця заява вже спровокувала зростання попиту на електричні обігрівачі. Але вони можуть бути небезпечними у старих будинках, які не розраховані на електричне опалення. Про те, як вибрати обігрівач та на що звернути увагу, читайте у нашому матеріалі.





Керамічні обігрівачі

Плюси:

не спалюють кисень;

немає зовнішньої нагрівальної панелі, отже, вони безпечні;

компактні.

Мінуси:

можуть використовуватися лише як додатковий обігрів.

Часто такі обігрівачі вибирають для дитячої кімнати, оскільки вони вважаються безпечними. При цьому, якщо дитина зачепить обігрівач, є ймовірність, що вона розіб’ється.

Ціни стартують від 1599 гривень.

Олійні обігрівачі

Плюси:

не випалюють кисень;

легко переміщати по будинку, оскільки обігрівач має коліщата;

мають захист від пожеж.

Мінуси:

важкі;

довго нагріваються;

не рекомендуються для використання у дитячій.

Такий обігрівач нагадує звичайну батарею. Вважати його на 100% безпечним не варто, але підходить для нагрівання холодних кімнат.

Вартість стартує від 6200 гривень.

Інверторні кондиціонери

Плюси:

високий ККД;

підтримують створений мікроклімат.

Мінуси:

висока вартість;

складний монтаж.

Такий кондиціонер охолоджуватиме приміщення влітку, тобто це універсальний варіант для комфорту в будинку.

Вартість розпочинається від 12 тисяч гривень.

Електричні конвектори

Плюси:

можна використовувати як основне опалення;

її велика вага;

легко монтувати.

Мінуси:

сушить повітря, додатково знадобиться зволожувач повітря.

Вартість розпочинається від 1700 гривень.

Тепловентилятор

Плюси:

дешевий;

простий у використанні;

відносно безпечний.

Мінуси:

галасливий;

не обігріє велике приміщення.

Такий варіант підійде тільки як додаткове джерело тепла, поки ви знаходитесь в кімнаті, але тільки за умови, що вам не заважає шум.

Ціни стартують від 700 гривень.

“UFO”

Плюси:

ефективно використовує електроенергію;

добре обігріває кімнату.

Мінуси:

висока ціна;

зовнішній елемент, що нагрівається, що може бути небезпечним.

Ціни стартують від 5500 гривень.

Інфрачервоний обігрівач дає багато тепла поки працює, після вимкнення приміщення швидко остигає. Але за рахунок низької витрати електрики та безлічі режимів роботи він може працювати цілодобово.

Зазначимо, що обігрівачі можуть бути небезпечними, якщо проводка в будинку не розрахована на таке навантаження. Тому рекомендує запросити електрика, щоб перевірити стан проводки.