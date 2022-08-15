Все по 100: в Верховной Раде рассказали о новом топливном законопроекте Кабмина

Недавно стало известно о планах правительства отменить льготные налоги на автомобильное топливо. Теперь сообщили новые подробности того, что на самом деле предлагают в Кабинете министров Украины.





Ситуацию прокомментировал депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк. Он отмечает, что новый законопроект установит акциз в размере 100 евро за 1000 литров топлива, независимо от его вида. Эксперты отмечают, что украинцам это обойдется примерно в 4-4,5 гривны на литре автомобильного топлива. Также это касается бутана, изобутана, сжиженного газа и других разновидностей нефтепродуктов.

По расчетам украинского правительства эта инициатива принесет бюджету примерно 2 миллиарда гривен в месяц.

Напомним, что ранее ситуацию комментировал директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Он считает, что стоимость бензина и дизельного топлива не изменится, а если и изменится, то несущественно. Но с большой вероятностью автомобильный газ подорожает. В целом новій акциз не станет причиной существенного подорожания.

Куюн отмечает, что в июле фиксировали существенное снижение цен на топливо, примерно на 170 евро на 1000 литров. Получается, что украинские импортеры закупают нефтепродукты относительно недорого.

За счет этого цены на заправках еще имеют потенциал для снижения. Просто новый акциз сделает этот потенциал менее значительным, то есть вместо снижения на 170 евро на 1000 литров, можно будет ожидать снижения не более чем на 70 евро.

Как видим, инициатива Кабинета министров Украины имеет место, поскольку топливный дефицит удалось преодолеть, а стоимость нефтепродуктов стабилизировалось, нужно постепенно возвращаться к довоенной организации работы, чтобы наполнять бюджет страны и поддерживать экономику.

Сейчас экономика Украины остается стабильной лишь благодаря финансовой помощи наших иностранных партнеров. Ежемесячный дефицит госбюджета сейчас на уровне 5 миллиардов долларов, и все действия властей направлены на снижение этой цифры.