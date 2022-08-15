Все по 100: у Верховній Раді розповіли про новий паливний законопроєкт Кабміну

Нещодавно стало відомо про плани уряду скасувати пільгові податки на автомобільне паливо. Наразі повідомили нові подробиці того, що насправді пропонують у Кабінеті міністрів України.





Ситуацію прокоментував депутат від фракції Голос Ярослав Железняк. Він зазначає, що новий законопроєкт встановить акциз у розмірі 100 євро за 1000 літрів палива, незалежно від його виду. Експерти зазначають, що українцям це коштуватиме приблизно 4-4,5 гривні на літрі автомобільного палива. Також це стосується бутану, ізобутану, зрідженого газу та інших різновидів нафтопродуктів.

За розрахунками українського уряду, ця ініціатива принесе бюджету приблизно 2 мільярди гривень на місяць. Враховуючи поточний дефіцит бюджету це суттєвий внесок в покращення економічної ситуації.

Нагадаємо, раніше ситуацію коментував директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Він вважає, що вартість бензину та дизельного палива не зміниться, а якщо й зміниться, то несуттєво. Але з великою ймовірністю автомобільний газ подорожчає. Поточна ситуація на ринку пального дозволяє підвищити акциз.

Куюн зазначає, що у липні фіксували суттєве зниження цін на пальне, приблизно на 170 євро на 1000 літрів. Виходить, що українські імпортери купують нафтопродукти досить недорого.

Внаслідок цього ціни на заправках мають потенціал для зниження. Просто новий акциз зробить цей потенціал менш значним, тобто замість зниження на 170 євро на 1000 літрів, можна буде очікувати на зниження не більше ніж на 70 євро. Як бачимо, ініціатива Кабінету міністрів України має місце, оскільки паливний дефіцит вдалося подолати, а вартість нафтопродуктів стабілізувалася, треба поступово повертатися до довоєнного функціонування, аби наповнювати бюджет країни та підтримувати економіку.

Наразі економіка України залишається стабільною лише завдяки фінансовій допомозі наших іноземних партнерів. Щомісячний дефіцит держбюджету зараз на рівні 5 мільярдів доларів і всі дії влади спрямовані на зниження цієї цифри.