До кінця 2022 року пенсії збільшать на 660 гривень: кому варто очікувати надбавку

Попри воєнний стан в Україні, пенсії виплачуються вчасно та із запланованим перерахунком. До кінця року українським пенсіонерам ще двічі збільшать пенсії.





У жовтні пенсіонери, які досягли 70 років, отримуватимуть щонайменше 3 тисячі гривень, але лише за умови наявності достатньої кількості років стажу. Також ті, кому понад 70 років, зможуть розраховувати на надбавку за вік.

Ця надбавка становитиме 300 гривень на місяць. Раніше у 2022 році надбавку за вік отримали пенсіонери віком від 80 років (500 гривень на місяць) та старше 75 років (400 гривень на місяць).

Останнє підвищення пенсій заплановане на грудень 2021 року. У підсумку до кінця 2022 року максимальна сума надбавки може становити 660 гривень. Розраховувати на неї можуть ті українці, які мають повний стаж та при умові, що вони отримували у 7 разів більше за середню зарплату. Тобто середньостатистичний пенсіонер навряд чи відчує суттєве підвищення пенсії у грудні.

Мінімальна пенсія до кінця року збільшиться з 2027 до 2094 гривень (66 гривень), максимальна – з 20270 до 20930 гривень (на 660 гривень). Тобто це підвищення не буде надто помітним для середньостатистичного українського пенсіонера з пенсією від 2000 до 3000 тисяч.

Для довідки. Середня пенсія в Україні складає 4437 гривень, при цьому пенсії більшості українців становили на липень від 2000 до 3000 тисяч гривень. Єдина категорія українських пенсіонерів, яка одержує хорошу пенсію – судді.

Також останніми тижнями пенсіонери по всій Україні масово подають заявки за програмою еДопомога. Ця програма передбачає щомісячну виплату 2200 гривень упродовж трьох місяців. При цьому гроші можуть отримати лише 2 мільйони українців, включаючи внутрішньо переміщених осіб, людей на окупованих територіях та в зоні бойових дій, малозабезпечених та пенсіонерів. Після подання заявки Міністерство соціальної політики перевірятиме достовірність інформації, а приймати рішення про схвалення чи відмову будуть міжнародні організації.