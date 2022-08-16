До конца 2022 года пенсии увеличат на 660 гривен: кому стоит ожидать надбавку

Несмотря на военное положение в Украине, пенсии выплачиваются вовремя и с запланированным перерасчетом. До конца года украинским пенсионерам еще два раза увеличат пенсии.





В октябре пенсионеры, которые достигли 70 лет, будут получать не менее 3 тысяч гривен, но только при условии наличия достаточного количества лет стажа. Также те, кому больше 70 лет смогут рассчитывать на надбавку за возраст.

Эта надбавка составит 300 гривен в месяц. Ранее в 2022 году надбавку за возраст получили пенсионеры старше 80 лет (500 гривен на месяц) и старше 75 лет (400 гривен на месяц).

Последнее повышение пенсий запланировано на декабрь 2021 года. В итоге, к концу 2022 года максимальная сумма надбавки может составить 660 гривен. Рассчитывать на нее могут те украинцы, у которых есть полный стаж, а также если они получали в 7 раз больше за среднюю зарплату. То есть среднестатистический пенсионер вряд ли почувствует существенное повышение пенсии в декабре.

Минимальная пенсия до конца года увеличится с 2027 до 2094 гривен(66 гривен) максимальная – з 20270 до 20930 гривен (на 660 гривен).

Для справки. Средняя пенсия в Украине составляет 4437 гривен, при этом большинство украинцев состоянием на июль получали от 2000 до 3000 тысяч гривен. Единственная категория украинских пенсионеров, которая получает хорошую пенсию – судьи.

Также в последние недели пенсионеры по всей Украине массово подают заявки по программе еДопомога. Эта программа предусматривает ежемесячную выплату 2200 гривен на протяжении трех месяцев. При этом деньги могут получить всего 2 миллиона украинцев, включая, внутренне перемещенных лиц, людей на оккупированных территориях и в зоне боевых действий, малообеспеченных и пенсионеров. После подачи заявки Министерство социальной политики будет проверять достоверность информации, а принимать решение об одобрении или отказе будут международные организации.