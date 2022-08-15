Названы дни августа, которые подходят для смены имиджа и несколько дат, которые категорически нет

Наверное, каждая девушка хоть раз слышала, что стричься нужно в конкретные дни месяца, когда Луна переходит в определенную фазу. Если правильно выбрать день, волосы после такой стрижки будут быстро расти и красиво выглядеть. В то же время есть и неудачные дни, в которые лучше воздержаться от визита к парикмахеру и вообще не торопиться с изменением имиджа. Астрологи составили специальный лунный календарь на август. Охотно делимся им и с вами.





Удачные и неудачные дни для стрижек в августе

Удачными астрологи считают 1, 2, 3, 11, 14, 19, 22, 29 и 31 августа. То есть осталось еще минимум четыре даты для того, чтобы запланировать визит к мастеру по стрижкам.

Что касается неудачных, то астрологи предостерегают о 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 27 и 28 августа. Если у вас запланирована стрижка на какую-нибудь из этих дат, лучше отмените ее. Разве что для вас не имеет значения, как потом будут расти ваши волосы и в каком они будут состоянии.

Удачные и неудачные дни для окрашивания волос

Красить волосы также нужно в специальные дни. По крайней мере, так утверждают знатоки звезд и планет. В августе осталось еще две даты, которые можно выбрать для покраски. Это 19 и 25 августа. Кроме этого удачными считались 9, 11, 14, 15 и 17 августа. Неудачные дни: 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18 и 27 августа. Также астрологи призывают заказывать эту услугу только у профессионалов, а не проводить ее в домашних условиях.

Те дни, которые не вошли в список ни удачных, ни не удачных, считаются нейтральными. Они никак не повлияют на ваши волосы, ни плохо, ни хорошо.

Ранее астрологи назвали дни, подходящие для кардинальных перемен в жизни

До конца августа будет несколько дат с мощной энергетикой. Эзотерики говорят, что в эти дни нужно заняться уборкой, планировкой и начинать делать то, что давно откладывали. Мол, все удастся и завершится безумным успехом. Эти даты: 2, 4, 7, 8, 10, 11, 17 и 18 августа.