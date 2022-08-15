На OLX нова схема обману: страждають продавці

Шахраї знайшли новий спосіб виманювати гроші в українців. Зловмисники знаходять оголошення про продаж товарів на OLX, після чого пропонують продавцю отримати оплату онлайн. Потім аферисти надсилають посилання на фішинговий сайт, дизайн якого повторює оригінальний сайт OLX. Як тільки продавець вносить дані своєї картки, шахрай одразу ж знімає усі гроші.





Про подібний випадок розповів клієнт “ПриватБанку” на популярному тематичному форумі. Шахраї вкрали у чоловіка 40 000 гривень, поки той дзвонив до банку, щоб заблокувати картку. Звернення до банку щодо повернення коштів результату не дало.

У ПриватБанку заявили, що розслідування випадків шахрайства, а також розшук злодіїв не в юрисдикції банку. Цим займаються правоохоронні органи, а банк готовий усіляко сприяти розслідуванню.

Як працює шахрайська схема

Українцям, які продають товари на OLX надсилають фішингове посилання на сайт. Як тільки жертва відкриває сайт, їй одразу пропонують ввести дані своєї картки.

Реквізити картки потрапляють у лапи шахраїв, а ті швидко переказують гроші на свій рахунок, найчастіше криптовалютний або купують товари. У результаті людина всього за одну операцію може втратити всі свої гроші, в тому числі й кредитні.

Щоб уникнути такої ситуації, завжди ретельно перевіряйте посилання. Воно зазвичай відрізняється лише однією буквою чи символом. Навіть якщо вам надсилають посилання на конкретну сторінку сайту, не лінуйтеся зайти на ту саму сторінку з головної сторінки оригінального сайту. Шахраї сподіваються потрапити на неуважних чи зайнятих людей. Тільки ваша уважність здатна запобігти таким неприємностям.

При цьому потрапити на гачок шахраїв ризикують не лише продавці, а й покупці. Якщо ви все ж таки втрапили в халепу, негайно блокуйте картку і звертайтеся до правоохоронних органів.