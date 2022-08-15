Названо дні серпня, які підходять для зміни іміджу і кілька дат, які категорично ні

Напевно кожна дівчина хоч раз чула, що стригтись потрібно в конкретні дні місяця, коли Місяць переходить в певну фазу. Якщо правильно вибрати день, то волосся після такої стрижки буде швидко рости та гарно виглядати. Водночас є й невдалі дні, в які краще утриматись від візиту до перукаря і загалом не квапитися зі зміною іміджу. Астрологи склали спеціальний місячний календар на серпень. Залюбки ділимося ним і з вами.





Вдалі та невдалі дні для стрижок у серпні

Вдалими астрологи вважають 1, 2, 3, 11, 14, 19, 22, 29 і 31 серпня. Тобто залишилося ще мінімум чотири дати для того, щоб запланувати візит до майстра зі стрижок.

Щодо невдалих, то астрологи застерігають про 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 27 і 28 серпня. Якщо у вас запланована стрижка на якусь з цих дат, краще скасуйте її. Хіба що для вас немає значення, як потім ростиме ваше волосся та в якому воно буде стані.

Вдалі та невдалі дні для фарбування волосся

Фарбувати волосся також треба в спеціальні дні. Принаймні так стверджують знавці зірок та планет. В серпні залишилося ще дві дати, які можна вибрати для фарбування. Це 19 і 25 серпня. Крім цього вдалими вважалися 9, 11, 14, 15 і 17 серпня. Невдалі дні: 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18 і 27 серпня. Також астрологи закликають замовляти цю послугу лише в професіоналів, а не проводити її в домашніх умовах.

Ті дні, які не ввійшли до переліку ні вдалих, не не вдалих, вважаються нейтральними. Вони ніяк не вплинуть на ваше волосся, ні погано, ні добре.

Раніше астрологи назвали дні, які підходять для кардинальних змін у житті

До кінця серпня буде кілька дат з потужною енергетикою. Езотерики кажуть, що в ці дні потрібно зайнятися прибиранням, плануванням та починати робити те, що давно відкладали. Мовляв, все вдасться та завершиться шаленим успіхом. Ці дати: 2, 4, 7, 8, 10, 11, 17 та 18 серпня.