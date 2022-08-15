Следует запастись: эксперты назвали продукты, которые зимой могут быть не всем по карману

Инфляция в Украине развивается очень быстро. Гривна обесценивается, а соответственно покупательная способность граждан сильно снижается. С одной стороны, Правительство призывает людей не делать масштабных закупок продуктов, ведь мол, так они создают лишнюю панику и повышение цен. Эксперты, в свою очередь, наоборот, рекомендуют многим уже запасаться на осень и зиму. Мол, дефицита, возможно, и не будет, а вот цены многих будут шокировать.





Эксперты советуют закупиться продуктами, которые не портятся

Речь о сахаре, муке, крупах, макаронах, консервах, масле и многих других товарах, которые долго не портятся. Эксперты советуют украинцам проанализировать собственный рацион, подумать, что они чаще покупают и едят и запастись этим, ведь зимой цены будут гораздо выше.

“Прежде всего, украинцам стоит опасаться динамики цен на базовые продукты питания. Поэтому стоит формировать запасы пищи уже сейчас. Насколько возможно подстраховать себя с точки зрения способности прокормиться осенью и зимой – настолько это стоит сделать”, – считает аналитик Центра биржевых технологий Максим Орищак.

Уже к осени цены вырастут минимум на 10-15%, а потом еще на столько же

Подорожает все, поэтому выделять какие-то отдельные товары нецелесообразно.

Аналитик отмечает, что будет дорожать все, независимо от того, является ли продукт собственного производства или импортным. Импортные товары уже дорожают, ведь их цена зависит от курса валют, который сейчас вырос. Продукция собственного производства подорожает, из-за дорогостоящей электроэнергии, логистики и сырья, которое часто является импортным. Например, мясо подорожает из-за более высокой цены корма для животных. Это относится и к молочной продукции. Фрукты и овощи будут дорожать, потому что Херсонщина и часть Запорожской области в оккупации, а именно они снабжали Украину овощами. Хлеб и масло подорожают, ведь уже частично возобновляется их экспорт, а потому переизбытка этих товаров в Украине больше не будет.