Слід запастись: експерти назвали продукти, які взимку можуть бути не всім по кишені

Інфляція в Україні розвивається дуже стрімко. Гривня знецінюється, а відповідно купівельна спроможність громадян сильно знижується. З одного боку Уряд закликає людей не робити масштабних закупівель продуктів, адже мовляв так вони створюють зайву паніку і підвищення цін. Експерти в свою чергу навпаки, рекомендують багатьом вже запасатися на осінь та зиму. Мовляв, дефіциту можливо й не буде, а от ціни багатьох шокуватимуть.





Експерти радять закупитися продуктами, які не псуються

Мова про цукор, мука, крупи, макарони, консерви, олія та багато інших товарів, які довго не псуються. Експерти радять українцям проаналізувати власний раціон, подумати, що вони найчастішу купують та їдять і запастися цим, адже взимку ціни будуть набагато вищими.

“Насамперед українцям варто побоюватися динаміки цін на базові продукти харчування. Тому варто формувати запаси їжі вже зараз. Наскільки можливо підстрахувати себе з точки зору здатності прогодуватися восени та взимку – настільки це варто зробити”, – вважає аналітик “Центру біржових технологій” Максим Орищак.

Вже до осені ціни зростуть мінімум на 10-15% , а потім ще на стільки ж.

Подорожчає все, тому виділяти якісь окремі товари недоцільно

Аналітик зауважує, що дорожчатиме все, незалежно від того, чи продукт власного виробництва чи імпортний. Імпортні товари дорожчають вже, адже їхня ціна залежить від курсу валют, який зараз зріс. Продукція власного виробництва подорожчає, через дорогу електроенергію, логістику та сировину, яка часто є імпортною. Наприклад, м’ясо подорожчає через вищу ціну корму для тварин. Це стосується й молочної продукції. Фрукти та овочі дорожчатимуть, тому що Херсонщина та частина Запорізької області в окупації, а саме вони забезпечували Україну овочами. Хліб та олія подорожчають, адже вже частково відновлюється їх експорт, а відтак надлишку цих товарів в Україні більше не буде.