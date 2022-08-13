Комаровський назвав найнебезпечнішу біль, відчувши яку слід негайно звернутись до лікаря

Як часто відчуваючи головний біль, біль у горлі, чи суглобах ми або випиваємо знеболювальне, або просто чекаємо поки все мине. Здебільшого біль й справді минає і візит до лікаря не є першою необхідністю. Але не завжди. Лікар Комаровський назвав один з найнебезпечніших видів болі при якій треба негайно звернутися за медичною допомогою. В протилежному випадку все може завершитися складною операцією, чи навіть фатально.





Мова про біль в животі

Це стосується і дорослих і дітей, а особливо дітей в яких живіт болить досить частенько.

Ось, які симптоми мають сильно насторожити:

Біль локалізується в правій нижній частині живота. Біль супроводжується нудотою чи навіть рвотою. В рвотних масах є домішки крові. Утруднене сечовипускання, тобто візит до туалету супроводжується печінням та болем. З’являється блідність шкіри, висипання та підвищена пітливість. З’являється підвищена температура тіла.

Всі ці симптоми є дуже небезпечними і можуть свідчити про різні проблеми. Апендицит, сильне отруєння, заворот кишок та інше. Всі ці недуги не минуть самі, і чим швидше ви звернетеся за допомогою тим швидше та легше медики зможуть вас вилікувати.

Комаровський сказав, де менше нітратів у дині чи кавунах

В Україні якраз починається сезон кавунів та динь, і хоч цьогоріч їх не так багато через окупацію Херсону, але фрукти привозять з Закарпаття та інших регіонів. Так от, якщо ви боїтеся нітратів, скористайтеся порадами Комаровського.

Обирайте диню, в ній нітратів завжди менше. Обирайте спілі ягоди, не ранні. В ранніх завжди багато нітратів. Розпал сезону припадає на другу половину серпня, все що раніше вважається ранніми кавунами та динями. Обирайте кавуни та дині з сухими хвостиками, вони найбільш спілі.

До слова, дітям кавуни та дині можна, як тільки їм виповниться 1 рік.