Комаровский назвал самую опасную боль, почувствовав которую следует немедленно обратиться к врачу

Как часто чувствуя головную боль, боль в горле или суставах мы либо выпиваем обезболивающее, или просто ждем пока все пройдет. По большей части боль действительно проходит и визит к врачу не является первой необходимостью. Но не всегда. Врач Комаровский назвал один из самых опасных видов боли, при которой нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. В противном случае все может завершиться сложной операцией или даже фатально.





Речь о боли в животе

Это касается и взрослых и детей, а особенно детей у которых живот болит довольно частенько.

Вот какие симптомы должны сильно насторожить:

Боль локализуется в правой нижней части живота. Боль сопровождается тошнотой или даже рвотой. В рвотных массах примеси крови. Затрудненное мочеиспускание, то есть визит в туалет сопровождается жжением и болью. Появляется бледность кожи, сыпь и повышенная потливость. Появляется повышенная температура тела.

Все эти симптомы очень опасны и могут свидетельствовать о различных проблемах. Аппендицит, сильное отравление, заворот кишок, воспаление и прочее. Все эти недуги не пройдут сами, и чем быстрее вы обратитесь за помощью тем быстрее и легче медики смогут вас вылечить.

Ранее Комаровский сказал, где меньше нитратов в дыне или арбузах

В Украине как раз начинается сезон арбузов и дынь, и хоть в этом году их не так много из-за оккупации Херсона, но фрукты привозят из Закарпатья и других регионов. Так вот, если вы боитесь нитратов, воспользуйтесь советами Комаровского.

Выбирайте дыню, в ней нитратов всегда меньше. Выбирайте спелые ягоды, не ранние. У ранних всегда много нитратов. Разгар сезона приходится на вторую половину августа, все, что раньше считается ранними арбузами и дынями. Выбирайте арбузы и дыни с сухими хвостиками, они наиболее спелые.

Кстати, детям арбузы и дыни можно, как только им исполнится 1 год.