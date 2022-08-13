Українцям платитимуть пенсію одразу за кілька місяців: названо умови

Відколи почалася війна, кілька областей частково перебувають у тимчасовій окупації. Мільйони людей покинули місцевість, яка перебуває не під контролем України, дехто продовжує там проживати. Водночас на окупованих територіях, або в “гарячих” точках немає багатьох послуг. Зокрема, немає можливості отримати пенсію у відділеннях Укрпошти, адже всі вони тимчасово не працюють. Так от, всі хто стикнувся з такою проблемою, можуть отримати пенсію одразу за кілька місяців. Для цього треба виконати просту умову.





Всі хто від початку війни не отримує пенсію, можуть забрати її в Ощадбанку

Днями до відділення Пенсійного Фонду України звернувся пенсіонер з Херсону, якому вдалося евакуюватися на підконтрольні Україні території. Він заявив, що не отримує пенсію від червня, адже відділення Укрпошти не працює. На що у ПФУ відповіли, що чоловік може забрати всю суму відразу в будь-якому відділенні Ощадбанку. З собою потрібно мати ідентифікаційний код та паспорт. Тим в кого є рахунок в Ощадбанку, гроші можуть перерахувати одразу на нього.

Ті, хто перебуває закордоном, також можуть отримати всю суму одночасно. Якщо минуло лише пів року, пенсію можна отримати звернувшись у будь-яке відділення ПФУ. Якщо минув рік і більше, потрібно писати заяву у ПФУ, і потім певну суму виплатять відразу, а решту виплачуватимуть частинами кожного місяця, разом з основною виплатою.

Пенсії можна переадресувати

Якщо ви переїхали в іншу область чи місто, але отримуєте пенсію через листоношу, чи відділення Укрпошти, то можете зробити переадресацію виплат. Все оформляється на сайті Укрпошти за кілька хвилин. Потрібно вказати особисті дані, місце реєстрації та нове місце проживання й заповнити всі інші пункти передбачені в анкеті.