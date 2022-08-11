В августе многим пенсионерам дополнительно выплатят более 2000 гривен: кому повезет?

В августе не предполагается повышение или перерасчет пенсий, но несколько десятков тысяч пенсионеров получат пособие в размере 2200 гривен. Эта выплата будет начисляться вместе с основной пенсией еще в течение двух месяцев. То есть суммарно один человек получит 6600 гривен. Это помощь от ООН и она едва ли не первая, рассчитанная не только на жителей оккупированных территорий и на внутренне перемещенных лиц, а на всех украинцев без исключения. Правда, деньги получат не все 11 миллионов, а примерно столько живет пенсионеров в Украине. Выплату получит около 65 000 человек. Будут выбирать среди тех, кто больше всего в этих деньгах нуждается.





Приоритет будут предоставлять малоимущим людям

Впервые подавать заявку на помощь могут жители любой украинской области. В то же время деньги выплатят не всем. Специальная комиссия будет обрабатывать заявки и решать, кто больше всего нуждается в выплате. Помимо пенсионеров подавать заявку могут и лица с инвалидностью, а также многодетные семьи. Что касается пенсионеров, то преимущество будет одиноким лицам, тем у кого на иждивении есть родственники с инвалидностью. Или лицам, которые сами имеют инвалидность, или тяжелые недуги.

Заявки еще можно подавать

Если вы считаете, что имеете все шансы получить помощь, то можете еще подать заявку на платформе “єДопомога”. Следует заполнить краткую анкету, где указать все свои личные данные, собственный социальный статус и номер банковского счета в формате IBAN. Этот номер можно взять в отделении банка клиентом которого вы являетесь, или посмотреть в мобильном приложении, например, Приват24, если у вас карта от ПриватБанка. Если у вас нет карты, тогда нужно поставить галочку у пункта “Отсутствует карта” и деньги будут перечислены на отделение Укрпочты, где вы обычно получаете пенсию.