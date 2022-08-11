12-13 серпня Повня принесе кардинальні зміни тим, хто до неї підготується: що зробити?

Повний Місяць має магічний вплив на наше життя. Саме в період Повні трапляються різноманітні ситуації, які кардинально змінюють не лише наше сьогодення, а й майбутнє. Астрологи і езотерики кажуть, що у серпні буде дуже потужна Повня. Вона може змінити життя деяких людей на 180 градусів. Але, трапиться це лише з тими хто завчасно підготується та зробить кілька простих дій.





Магічна Повня буде у ніч з 12 на 13 серпня

Саме сьогодні вночі, й можна буде спостерігати Повний Місяць. Він спровокує магічний метеорний потік в сузір’ї Персея. Завдяки цьому можна легко змінити своє життя. Згідно з древньою міфологією, Персей той персонаж, який вбив медузу Горгону, а після цього зустрів кохання та став щасливим. Саме в цю ніч, Персей зможе допомогти стати щасливими й всім тим хто цього дуже бажає.

Астрологи рекомендують зробити сьогодні ряд простих дій:

Проведіть генеральне прибирання, та позбавтесь від мотлоху. Викиньте старі речі, обов’язково винесіть з дому будь-яке сміття. Воно засмічує енергетику та не дозволяє чомусь новому і світлому прийти у ваше життя. Залиште вікно на ніч відчиненим. Завчасно напишіть на листочку все, що вас турбує і що ви хотіли б вирішити, чи змінити. Можливо ви хочете змінити роботу, але не можете наважитися. Можливо плануєте переїзд. А може хочете нарешті пропрацювати якісь власні риси характеру. Напишіть це, і як кажуть езотерики, найближчим часом ви зрозумієте, як діяти, а результати цих дій будуть успішними. Листочок залиште на підвіконні біля відчиненого вікна.

“У відрізок з третьої години ночі до сьомої ранку ви будете на порозі глобальних змін. Ваше життя вже не буде колишнім. Повний місяць 12 серпня і метеорний потік змінять ваше життя і поділять на до і після”, – заявила астролог.