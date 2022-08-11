В серпні багатьом пенсіонерам додатково виплатять більш як 2000 гривень: кому пощастить?

В серпні не передбачається підвищення чи перерахунок пенсій, але кілька десятків тисяч пенсіонерів отримають допомогу у розмірі 2200 гривень. Ця виплата нараховуватиметься разом з основною пенсією ще протягом наступних двох місяців. Тобто сумарно одна особа отримає 6600 гривень. Це допомога від ООН і вона чи не перша, яка розрахована не лише на мешканців окупованих територій та на внутрішньо переміщених осіб, а на усіх українців без винятку. Щоправда, гроші отримають не всі 11 мільйонів, а приблизно стільки пенсіонерів налічується в Україні. Виплату отримає приблизно 65 000 осіб. Обиратимуть серед тих, хто найбільше цих грошей потребує.





Пріоритет надаватимуть малозабезпеченим людям

Вперше, подавати заявку на допомогу можуть мешканці будь-якої української області. Водночас, гроші виплатять не всім. Спеціальна комісія оброблятиме заявки та вирішуватиме, хто більше потребує на виплату. Крім пенсіонерів, подавати заявку можуть і особи з інвалідністю, а також багатодітні родини. Стосовно пенсіонерів, то перевага бути одиноким особам, тим в кого на утриманні є родичі з інвалідністю. Чи особи, які самі мають інвалідність, або важкі недуги.

Заявки ще можна подавати

Якщо ви вважаєте, що маєте всі шанси отримати допомогу, то можете ще подати заявку на платформі “єДопомога”. Потрібно заповнити коротку анкету, де вказати всі свої особисті дані, власний соціальний статус та номер банківського рахунку в форматі IBAN. Цей номер можна взяти у відділенні банку клієнтом якого ви є, або ж подивитися у мобільному додатку, наприклад. Приват24, якщо у вас картка від ПриватБанку. Якщо ви не маєте картки, тоді потрібно поставити галочку коло пункту “Відсутня картка” і гроші будуть перераховані на відділення Укрпошти, де ви зазвичай отримуєте пенсію.