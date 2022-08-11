12-13 августа Полнолуние принесет кардинальные изменения тем, кто к нему подготовится: что надо сделать?

Полная Луна оказывает магическое влияние на нашу жизнь. Именно в период Полнолуния случаются различные ситуации, которые кардинально меняют не только наше настоящее, но и будущее. Астрологи и эзотерики говорят, что в августе будет очень мощное Полнолуние. Оно может изменить жизнь некоторых людей на 180 градусов. Но случится это только с теми, кто заранее подготовится и совершит несколько простых действий.





Магическое Полнолуние будет в ночь с 12 на 13 августа

Именно сегодня ночью, и можно будет наблюдать Полную Луну. Она спровоцирует магический метеорный поток в созвездии Персея. Благодаря этому можно легко изменить свою жизнь. Согласно древней мифологии Персей тот персонаж, который убил медузу Горгону, а после этого встретил любовь и стал счастливым. Именно в эту ночь Персей сможет помочь стать счастливыми и всем тем, кто этого очень желает.

Астрологи рекомендуют совершить сегодня ряд простых действий:

Проведите генеральную уборку и избавьтесь от хлама. Выбросьте старые вещи, обязательно вынесите из дома любой мусор. Он засоряет энергетику и не позволяет чему-то новому и светлому прийти в вашу жизнь. Оставьте окно на ночь открытым. Заранее напишите на листе все, что вас беспокоит и что вы хотели бы решить, или изменить. Возможно, вы хотите сменить работу, но не можете решиться. Возможно, планируете переезд. А может, хотите наконец-то проработать какие-то собственные черты характера. Напишите это, и, как говорят эзотерики, в ближайшее время вы поймете, как действовать, а результаты этих действий будут успешными. Листочек оставьте на подоконнике у открытого окна.

“В отрезок с трех часов ночи до семи утра вы будете на пороге глобальных перемен. Ваша жизнь уже не будет прежней. Полнолуние 12 августа и метеорный поток изменят вашу жизнь и разделят на до и после“, – заявила астролог.