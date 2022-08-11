У Держспецзв’язку розповіли, чи безпечно розраховуватись безконтактним способом оплати

Зараз більшість людей купуючи продукти чи оплачуючи щось карткою використовують безконтактний спосіб оплати. Завдяки NFC оплачувати покупки можна смартфоном, годинником, чи просто приклавши картку на секунду до терміналу. При цьому, в більшості випадках, не треба вводити пін-код. Це звісно ж дуже зручно, але чи безпечно? Чи не є цей спосіб привабливим для шахраїв, які тільки те й роблять, що полюють на чужі гроші. У Держспецзв’язку пояснили, які є ризики та як себе від них убезпечити.





Метод розрахунку NFC є цілком безпечним

Існує міф, що шахраї можуть підібратися максимально близько до людини, і спеціальним пристроєм зчитати дані з її картки, якщо вона має чіп. Та це не правда. Цей спосіб оплати дуже захищений. Ба більше, при оплаті в магазині чіп не надає дані картки, а лише обмінюється одноразовим ключем, який окремо створюється для кожної оплати. Також, бездротовий зв’язок утворюється лише на кілька секунд і на дуже малій відстані. Тобто картку потрібно майже впритул прикласти до терміналу, щоб з неї списали кошти. Шахраї, цього провернути ніяк не зможуть.

Ризики є, якщо ви загубите картку або гаджет

Водночас, цей спосіб має мінус в тому випадку, якщо ви загубите картку. Будь-хто зможе нею розрахуватись не знаючи пін-кода. Як тільки ви помітили, що картки немає одразу ж заблокуйте її. Якщо ви загубили гаджет, наприклад, годинник чи телефон на котрому є можливість розраховуватись безготівково, картку теж краще одразу заблокувати.

Банки рекомендують не нехтувати й іншими налаштуваннями безпеки. Наприклад, встановіть ліміт на денну суму оплат. Чи ліміт для інтернет-оплат. Тоді навіть якщо ви загубили картку і не одразу це помітили, крадій не зможе використати всі гроші, які на ній є.