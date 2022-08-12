В одной из областей Украины закроются все супермаркеты АТБ: что произошло

Компания АТБ останавливает работу своих торговых точек в Донецкой области. Все супермаркеты сети, находящиеся в этом регионе, будут закрыты с 12 августа. Об этом рассказал Руслан Суков, мэр города Селидово на Донетчине.





Мэр Селидового оставил на своей странице в Facebook сообщение, в котором объяснил закрытие супермаркетов АТБ обострением ситуации в регионе. От самой компании никаких официальных заявлений пока не поступало.

Пока известно, что в пресс-службе АТБ не опровергли информацию о закрытии магазинов. Но настоящую причину такого шага сообщить отказались. В то же время представитель компании Сергей Демченко анонсировал пресс-релиз, в котором руководство АТБ предоставит более подробную информацию о своем решении.

На самом деле, закрытие супермаркетов АТБ в частично оккупированной Донецкой области никого удивляет. Ситуация там действительно очень сложная. По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, с 11 августа в регионе действует особый режим въезда-выезда и движения транспорта. В частности, строго запрещен ввоз на территорию области всех видов алкогольных напитков и вывоз техники специального назначения.

Кроме того, 2 августа в Донецкой области была объявлена ​​обязательная эвакуация гражданского населения. На сегодня военным удалось вывезти из опасного региона около 4 тысяч человек. Эвакуация продолжается, и скоро в области практически не останется людей. Возможно, отъезд местного населения также стал одной из причин, что подтолкнула компанию АТБ к решению закрыть здесь свои супермаркеты.

Отметим, что за время войны компания АТБ потеряла около 13% своих торговых точек. Часть из них была разрушена или повреждена в результате обстрелов врага, остальное пришлось закрыть из-за опасности для работников и посетителей. В результате самая популярная в Украине сеть супермаркетов, которая до войны насчитывала 1300 торговых точек, сейчас сократилась до 1137 магазинов.