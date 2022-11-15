Війна змінила український ринок праці до невпізнаваності: де зараз найбільше вакансій і найвища зарплатня

Війна в Україні спричинила масову міграцію населення як за кордон, так і в межах країни. Це в свою чергу позначилося ринку праці. Зокрема в деяких регіонах значно зріс чи навпаки знизився попит на спеціалістів певного профілю, а також конкуренція на одне робоче місце. Експерти порталу OLX Робота проаналізували ситуацію на вітчизняному ринку праці та розповіли, де і яку роботу зараз можуть знайти українці.

Як інформують у Міжнародній організації з міграції, найбільше українців з прифронтових регіонів перебралися до Києва – близько 162,5 тис. громадян, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи. На другому та третьому місці за цим показником опинилися Харківщина – 135 тис. осіб, та Дніпропетровщина – 71 тис. осіб. Натомість на заході зареєстровано значно менше переселенців.

З огляду на таку статистику не дивно, що найбільша конкуренція серед кандидатів зараз саме у центральному регіоні країни. Зокрема у жовтні в Києві та області на одне робоче місце претендували 16 осіб – найвищий показник по країні. Тоді як на заході цей показник був ледь не найнижчим – 13 претендентів на місце.

Нижчу конкуренцію на місце в західних регіонах можна пояснити великою кількістю пропозицій від роботодавців. Протягом літа тут відновив свої виробничі потужності місцевий бізнес, до того ж релокувалося чимало підприємств зі сходу та півдня країни. Тож вакансій чимало і на будь який смак.

За даними OLX Робота у жовтні на заході користувалися попитом такі спеціалісти:

продавці – середня зарплата 18 тис. грн;

водії – 31 тис. грн;

менеджери з продажу – 17,5 тис. грн;

швачки – 30 тис. грн;

кухарі – 18 тис. грн.

За кількістю ж вакансій на першому місці опинилася Львівщина – 3484 актуальних оголошень про роботу станом на жовтень. Другою стала Хмельниччина з 1886 оголошеннями. А замкнула трійку Чернівецька область – 1479 пропозицій від роботодавців. Натомість за величиною зарплат в лідери вийшли Тернопільщина із середнім пропонованим окладом 27 тис. грн, Волинь – 25,5 тис. грн, а також Чернівецька область – 24 тис. грн.