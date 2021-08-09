С сентября пенсии украинцев будут перечислять по-новому – подробности

Осенью 2021 украинские пенсионеры получат больше свободы в вопросах выбора метода начисления пенсии. По их желанию средства могут перечисляться на банковскую карту выбранного ими финучреждения, или через «Укрпочту».





Подробности инициативы

Из-за многочисленных жалоб пенсионеров, которых правительство «насильно» пересаживало на «Ощадбанк», из-за чего возникало множество вопросов к качеству обслуживания клиентов финучреждения, власти пошли жителям страны навстречу. Теперь украинцы сами могут решать, как им получать пенсию. Можно как остаться с «Укрпочтой», так и перейти в банк. При этом финучреждение пенсионеры могут выбирать самостоятельно, им на выбор предлагается 44 банка, список которых есть на сайте Минфина.

Чтобы стать клиентом выбранного банка, нужно обратиться в его отделение с последующим набором документов:

справкой или свидетельством пенсионера, в котором подтверждено размер пенсии;

идентификационным кодом;

паспортом.

Определиться с выбором следует до 1 сентября 2021, 2 числа уже можно подавать заявки. Если вы хотите остаться на обслуживании в «Укрпочте», то ничего делать не нужно, пенсии все так же будут выдаваться в отделениях. Также для перехода от обслуживания из банка в «Укрпочту» нужно передать представителям финучреждения заявку о том, что вы хотите перестать сотрудничать с банковским учреждением и перевести свои счета в почтовую службу. Кроме этого копию заявления следует обеспечить подписью и припиской «Согласно оригиналу», после чего отправить ее в органы социальной защиты населения.