Известный украинский банк официально стал банкротом: на очереди еще двенадцать

На днях стало известно, что украинский банк “Січ” стал неплатежеспособным, а если простым языком, то обанкротился. Это первое банковское учреждение, которое не справилось со сложной экономической ситуацией в Украине. “Січ” не оплатил НБУ проценты по рефинансированию на сумму более 67 миллионов гривен. За кредиты для рефинансирования банк мог покупать ОВГЗ. Их годовая доходность составляла примерно 10%. Это было выгодно, так как такая схема позволяла получить 4% маржи. Однако после повышения учетной ставки НБУ до 25% все резко изменилось. Кроме банка “Січ” на грани официального банкротства оказались еще 12 учреждений.





В скором времени банкротами могут стать и ряд других банков

Банк “Січ” признали неплатежеспособным 9 августа 2022 года. Учреждение уже попадало в несколько скандалов. Во-первых, ее связывали со скандальным олигархом Дмитрием Фирташем. Во-вторых, на банк жаловались клиенты, ведь учреждение недавно рекордно подняло проценты и комиссии почти на все услуги. В объяснении НБУ также указывается, что банк “Січ” имеет некачественную систему корпоративного управления и часто осуществляет рисковые операции.

Такая же судьба как “Сич” вот-вот постигнет и другие банки, а именно:

Авангард;

Аккордбанк;

Альянс;

Банк 3/4;

Индустриалбанк;

Коммерческий индустриальный банк;

Кристаллбанк;

Метабанк;

Первый инвестиционный банк;

РВС банк;

Скай банк;

Украинский банк реконструкции и развития

Эксперты говорят, что сейчас самая лучшая ситуация у первых трех банков, они вероятно останутся на рынке. Что касается всех остальных, то прогнозы очень неутешительны.

Все они покупают ОВГЗ

Все эти учреждения живут за счет рефинансирования. Оно составляет треть их обязательств, а ОВГЗ составляет треть активов. Эксперты говорят, что покупка ОВГЗ это очень цикличный заработок, который был прибыльным до весны 2022 года и особенно популярен во времена пандемии коронавируса. Сейчас эта тактика проигрышна.