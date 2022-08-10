В Міненерго назвали умови, за яких вистачить газу на весь опалювальний сезон

В Україні з острахом очікують на опалювальний сезон. Теплова інфраструктура в багатьох регіонах пошкоджена або знищена. Запаси газу бажають кращого і ціна його в Європі сильно виросла. Водночас в Міністерстві енергетики кажуть, що зиму українці можуть перезимувати без суттєвих негараздів. Мовляв для побутових споживачів газу вистачить, а от з виробництвами ситуація трохи складніша.





Газу вистачить, якщо українці будуть свідомими

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль зазначила, що для побутових споживачів газу повинно вистачити. Однак його потрібно буде суттєво економити. Українці зараз платять найнижчу ціну в Європі і варто розуміти, що держава йде на такі поступки виключно через війну та важку економічну ситуацію в країні. Уряд розуміє, що як тільки підвищить тарифи, то в людей почнуть рости великі борги за комуналку, адже оплачувати більшість не матимуть можливості. Саме тому, ціна газу залишиться незмінною, але українці мають самостійно економити його. Рекомендовані показники температури в квартирі 16-18 градусів.

В Європі, ситуація з цінами складніша. В деяких країнах й зовсім запровадили спеціальну систему нарахування тарифів. Наприклад, в Угорщині, ціна газу буде меншою, якщо користувач впишеться в граничний поріг, А тим, хто хоче використовувати більше газу доведеться платити за нього вищу ціну.

Для підприємств ситуація не така оптимістична

Водночас, для виробництв ситуація гірша, на всіх газу може не вистачити. Зеркаль вже зазначила, що, наприклад, хімічні добрива в Україні зараз є у надлишку, тому профільні виробництва ймовірно трохи обмежуватимуть з поставками природного газу. Так, мовляв, будуть робити й з іншими галузями, аналізуючи ситуація станом на конкретний період.