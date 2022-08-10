Відомий український банк офіційно став банкрутом: на черзі ще дванадцять

Днями стало відомо, що український банк “Січ” став неплатоспроможним, а якщо простою мовою, то збанкрутував. Це перша банківська установа, яка не впоралася з складною економічною ситуацією в Україні. “Січ” не сплатив НБУ відсотки з рефінансування на суму більше 67 мільйонів гривень. За кредити для рефінансування банк міг купувати ОВДП. Їх річна прибутковість складала приблизно 10%. Це було вигідно, адже така схема дозволяла отримати 4% маржі. Однак після підвищення НБУ облікової ставки до 25% все різко змінилося. Окрім банку “Січ” на межі офіційного банкрутства опинилися ще 12 установ.





Незабаром банкрутами можуть стати й ряд інших банків

Банк “Січ” визнали неплатоспроможним 9 серпня 2022 року. Установа вже потрапляла до цього в кілька скандалів. По-перше її пов’язували зі скандальним олігархом Дмитром Фірташем. По-друге, на банк скаржились клієнти, адже установа нещодавно рекордно підняла відсотки та комісії майже на всі послуги. В поясненні НБУ також вказується те, що банк “Січ” має неякісну систему корпоративного управління та часто здійснює ризикові операції.

Така ж доля як “Січ” от-от спіткає й інші банки, а саме:

Авангард;

Акордбанк;

Альянс;

Банк 3/4;

Індустріалбанк;

Комерційний індустріальний банк;

Кристалбанк;

Метабанк;

Перший інвестиційний банк;

РВС банк;

Скай банк;

Український банк реконструкції та розвитку.

Експерти кажуть, що на даний момент найкраща ситуація у перших трьох банків, вони ймовірно залишаться на ринку. Щодо всіх інших, то прогнози дуже невтішні.

Всі вони купують ОВДП

Всі ці установи живуть за рахунок рефінансування. Воно становить третину їхніх зобов’язань, а ОВДП становить третину активів. Експерти кажуть, що купівля ОВДП це дуже циклічний заробіток, який був прибутковим до весни 2022 року, і особливо популярним в часи пандемії коронавірусу. Зараз ця тактика програшна.