Торговые сети установили разные цены на популярные продукты: где дешевле?

На днях появилась информация, что значительно подешевела гречка. Этот продукт, кое-кто уже успел отнести к разряду деликатесов, ведь цена килограмма превысила 100 гривен. Однако сейчас гречка продолжает дешеветь. По сравнению с прошлым месяцем это удешевление не значительно, всего лишь 3-4 гривны. Но если анализировать разные торговые сети, то сэкономить можно гораздо более существенно. Кое-где разница в цене больше, чем 10-15 гривен. Покупатели говорят, что схожая ситуация и со многими другими товарами. Так где выгодно закупаться?





Самая дешевая гречка в Ашане

Были проанализированы все известные сети: Ашан, Метро и Varus. Также, АТБ и Novus и многие другие более мелкие компании. Так вот, в Ашане килограмм гречки стоит всего 78 гривен, тогда как в двух последующих по 88 и 90 соответственно. У АТБ гречка собственного производства, но пока это не делает ее дешевле. Ценник упорно держится отметки 88-90 гривен. В Новусе такая же ситуация, но здесь появились разные фасовки. То есть можно купить не кило гречки, как все привыкли, а всего 600, 500 или 400 граммов. Это довольно удобно, да и цена сразу становится не такой кусачей.



Что касается других продуктов, то картина почти одинакова. Правда, в некоторых позициях выигрывает АТБ. Покупая продукты их собственного производства, можно попасть на хорошие акции. Ашан тоже любим среди многих, проблема лишь в том, что он есть не во всех городах. Новус и Метро украинцы единогласно признали самыми дорогими супермаркетами, однако последний может быть выгоден тем, кто покупает продукты оптом.

Почему дешевеет гречка?

Одна из самых популярных теорий – новый урожай. Уже совсем скоро он будет поступать на прилавки, и, судя по комментариям аграриев, в этом году урожай не плохой.