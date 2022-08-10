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Торгові мережі встановили різні ціни на популярні продукти: де найдешевше?

11.08.2022
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супермаркет

Днями, з’явилася інформація, що значно подешевшала гречка. Цей продукт, дехто вже встиг віднести до розряду делікатесів, адже ціна кілограма перевищила 100 гривень. Однак, зараз гречка продовжує дешевшати. Порівняно з минулим місяцем це подешевшання не значне, всього лише 3-4 гривні. Але якщо аналізувати різні торгові мережі, то зекономити можна набагато суттєвіше. Подекуди різниця в ціні більше, як 10-15 гривень. Покупці кажуть, що схожа ситуація й з багатьма іншими товарами. То де вигідно закуповуватися?

Найдешевша гречка у Ашані

Було проаналізовано всі відомі мережі: Ашан, Метро і Varus. Також, АТБ і Novus й чимало інших дрібніших компаній. Так от, в Ашані кілограм гречки коштує лише 78 гривень, тоді як в двох наступних по 88 і 90 відповідно. В АТБ гречка власного виробництва, але поки що це не робить її дешевшою. Цінник вперто тримається позначки 88-90 гривень. В Новусі така ж ситуація, але тут з’явилися різні фасування. Тобто можна купити не кіло гречки, як всі звикли, а лише 600, 500 або 400 грамів. Це досить зручно, та й ціна одразу ж стає не такою кусючою.

супермаркети

Щодо інших продуктів, то картина майже однакова. Щоправда, в деяких позиціях виграє АТБ. Купуючи продукти їхнього власного виробництва можна потрапити на хороші акції. Ашан теж улюблений серед багатьох, проблема лише в тому, що він є не у всіх містах. Новус та Метро українці одноголосно визнали найдорожчими супермаркетами, однак останній може бути вигідним для тих, хто купує продукти оптом.

Чому дешевшає гречка?

Одна з найпопулярніших теорій — новий врожай. Вже зовсім скоро він поступатиме на прилавки, і судячи з коментарів аграріїв, цьогоріч врожай не поганий.

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11.08.2022
1 хвилина на прочитання
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