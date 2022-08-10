Стало відомо, коли ціни на продукти зміняться згідно до нового курсу валют

Нещодавно НБУ “відпустив” офіційний курс валют і долар, наприклад, з 29,60 гривень за одиницю подорожчав майже на 10 гривень. Зараз долар коштує від 37 до 39 гривень за одиницю, а на чорному ринку й всі 40. Звісно, це має вплинути на вартість продуктів та послуг, адже імпортери закуповують продукти у валюті і не можуть продавати їх за старим курсом. Зараз ціни втримують штучно, щоб не шокувати народ. Подекуди магазини розпродують ще старі партії товарів, які закуповувались за старим курсом. Однак, незабаром, середній чек в магазині знову буде іншим.





Ціни вже змінювалися кілька разів

Від початку війни це не перше подорожчання продуктів. Деякі, порівняно з минулим роком, або довоєнним періодом, зросли вдвічі. Наприклад, гречка. Її ціна ще ніколи не була такою високою. За кілограм крупи деякі торгові мережі просять 100 гривень. Щодо нового стрибка цін, то він трапиться вже протягом цього місяця. Подорожчає все мінімум на 10-15%.

Генеральний директор мережі “Метро” Олена Вдовиченко пояснила це тим, що суттєво збільшилися витрати не лише на закупівлю продуктів, а й на їх доставку, перевезення, на сировину тощо. Ускладнює ситуацію й те, що багато українських виробництв припинили діяльність, і доводиться замінювати їхню продукцію імпортною, яка є значно дорожчою. Так, наприклад, сталося з сіллю.

Водночас є й гарна новина

Подорожчають не лише імпортні товари, а й експорт. Тобто, українські виробники тепер можуть експортувати продукцію за новим курсом, і набагато ефективніше поповнювати бюджет. Не може не тішити й той факт, що поступово почало експортуватися зерно, кукурудза та інші культури. Активний експорт допоможе втримувати долар, хоча б на тому рівні, на якому він є зараз. Це в свою чергу, дозволить трішки стабілізувати інфляцію, та захистити ціни від нових потрясінь.