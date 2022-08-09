До 2000 долларов в месяц: на каких онлайн профессиях зарабатывают украинцы во время войны

В Украине дистанционная занятость набирает популярность уже достаточно давно. Работа дома стала очень распространенной еще во время пандемии, когда офисы вынужденно переходили на онлайн режим. Да и в конце концов это удобно, комфортно, можно работать с любого места и зарабатывать хорошие деньги. Во время войны, украинская молодежь и работодатели еще больше убедились, что работа дома имеет отличные перспективы. Как результат, все больше украинцев начинают работать удаленно, а выбор таких профессий увеличивается в геометрической прогрессии.





Кому платят больше всего?

Многие все еще ошибочно думают, что дома хорошо зарабатывают только айтовцы. Теперь это не так, ведь есть и другие специальности и вакансии, где можно заработать до 50 000 — 60 000 гривен в месяц.

Рейтинг по состоянию на август 2022 года выглядит следующим образом:

IP-телефония. Менеджеры по продажам и менеджеры интернет-магазинов. Менеджеры по технической поддержке и HR-менеджеры. Копирайтеры, SMM, таргетологи. Дизайнеры, переводчики, репетиторы.

Некоторые из этих профессий требуют профильного обучения, например дизайнеры, переводчики или репетиторы. А вот некоторые можно освоить в процессе работы, например менеджер интернет-магазина и SMM. Иногда достаточно короткого курса, то есть не нужно долго учиться, а зарабатывать можно очень неплохо.

На какую зарплату можно претендовать?

Зарплата очень отличается в зависимости от специальности. Менеджеры по продажам могут зарабатывать от 20 000 до 80 000 гривен. Все зависит от продукта и месячной выработки. SMM-менеджер может зарабатывать в среднем 20 000 в месяц, в то время как контент-менеджер в интернет-магазине 25000-40000 гривен. Хорошие перспективы у тех, кто хорошо знает английский или любой другой иностранный язык. Следовательно, копирайтеры, владеющие английским, могут зарабатывать 30 000-40 000 гривен в месяц.

Анализируя отзывы фрилансеров на различных платформах, можно сделать вывод, что даже при минимальной занятости, менее 10 000 гривен в месяц не зарабатывает никто. Главное найти свою нишу.