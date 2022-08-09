Обмінникам заборонили продавати валюту по старих схемах: як тепер буде?

Днями Національний Банк України запровадив низку правил для обмінників. Тепер, вони повинні працювати трохи по-іншому. Для українців мало що зміниться, хіба що курс долара стане наближеним до офіційного, що звісно ж добре. А от для самих фінансових установ ситуація не найкраща. Ймовірно, що продовжити роботу зможуть не всі.





Жорсткі правила НБУ вирішив запровадити, адже обмінники почали розхитувати ситуацію серед населення. На чорному ринку і в обмінниках курс валют сильно відрізнявся від офіційного, а ще міг змінюватися по кілька разів на день. Ймовірно курс ріс, якщо клієнтів було багато, і навпаки зменшувався, якщо потрібно було заманити покупців. Тепер таких маніпуляцій більше не буде.

Відтепер обмінники працюватимуть по-іншому

Перша заборона, яка багатьох здивувала — це висвітлення курсів на табло. НБУ заборонив обмінникам висвітлювати курс. Це вже прокоментувала заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.“Що стосується безпосередньо вивісок чи табло, то тут все просто. Коли банки збільшили пропозицію готівкової валюти, небанківські фінустанови наввипередки почали підвищувати курс, незважаючи на порівняну стабілізацію попиту та пропозиції. Це точно неринкова поведінка, а скоріше штучне розхитування ситуації. Хочеться, щоб усі розуміли, що війна – це не час для спекуляцій, тим більше, коли це шкодить звичайним громадянам”, – зазначила Рожкова.

Крім цього, відтепер обмінники повинні:

Облаштувати камери відеонагляду та забезпечити в приміщенні фізичну і технічну охорону. Встановлювати курс максимально наближений до офіційного і не змінювати його самостійно, якщо в банках курс не змінюється. Зняти всю рекламу з телебачення чи бігбордів. Також, в НБУ заборонили обмінникам рекламуватися.

Мовляв, хай люди йдуть купувати чи продавати долари лише тоді, коли їм дійсно це потрібно.

Серед останнього, посилений податковий тиск на обмінники. Тепер кожна така установа платитиме обов’язковий місячний внесок в державний бюджет, незалежно від доходу.